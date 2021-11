Ik stond een aantal jaar geleden in AUS in een supermarkt, vraagt een vrouwtje om 5 pakjes peuken, zegt de cassiere: “$250 please”. Ik wist niet wat ik zag…

Vanaf toen ben ik er op gaan letten: Er wordt daar nauwelijks nog gerookt. Het argument dat rokers dan wel illegale peuken kopen zal vast wel, maar dat is niet HET probleem met roken. Het probleem is dat de clientèle van tabaksfabrikanten de neiging hebben om vroeg dood te gaan (dan druk ik me voorzichtig uit…).

Die fabrikanten zijn dus op zoek naar jonge mensen (die hebben nog ff te leven) die ze aan het roken kunnen krijgen, in vakjargon worden dat de “replacement-smokers” genoemd. Jonge kinderen (12/13/14 jaar) zijn makkelijk over te halen en nicotine is een van de meest verslavende stoffen die er bestaat. Dit is HET grote probleem bij het roken, de mate waarin je binnen no-time verslaafd bent.

Wat is nou de oplossing om die jonge kinderen niet aan het roken te krijgen? Precies; een pakje 60 euro maken.

Dan zal er vast nog steeds een groepje overblijven dat via de illegale manier peuken kan kopen voor 5 euro, die groep is alleen wel echt heeeel veel kleiner.

Kortom: willen we van het rookprobleem af, dan moet je zorgen dat de aanwas stopt. Een pakje 60euro maken helpt! Ik ben voor!