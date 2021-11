@van Oeffelen | 22-11-21 | 12:12:

Gezien het vuur waarmee hij zich uitspreekt tegen de QR-maatschappij zou het wat raar zijn als hij er nu aan meedoet. In October heeft hij zich nog laten filmen / een filmpje gepubliceerd waarin hij 'woest' was omdat een restaurant hem weigerde. Daar kun je nog een hele reeks tweets en andere commentaren over de principiele onjuistheid van de QR maatschappij aan toevoegen.

Als hij zo'n code heeft is er legaal niks mis, moreel gezien... not a good look.