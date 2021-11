Toegegeven, u moet een klein beetje verstand hebben van voetbal, al kan u een matig benul compenseren met een enthousiaste deskundigheid inzake manvrouwelijke rondingen. Misschien wel het beste en tevens het allerdomste Twitter-account ooit, dat u een paar keer per dag met de neus op de feiten drukt: neem het leven toch niet zo serieus. Die tachtigduizend rechtsfilosofes hier en daar. Al dat gedoe en gezeik over tribunalen, oorlogen, vergelijkingen met oorlogen, Oostenrijkers, mensen die gelijk hebben, mensen die geen gelijk hebben. Footballers with Tits. Dat is wat het is, meer is het ook niet, maar het is prachtig.