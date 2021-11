Tribunaal? Welk tribunaal?

Jaaa hoorrrr daarrrr gaan we weerrrrr. Graaf Paul Rosenmöller maar op, trek Marcel van Dam maar uit zijn tombe en kan iemand Thom de Graaf achter zijn boekenkast vandaan lokken met een gekozen burgemeesterspost of zo? Want Kèrolaain van der Plas, hieronder nog te zien in een uiterst guitig filmpje waarin ze met Tom Staal op zoek gaat naar washokken voor asiel-Mieles in het Kamergebouw, heeft EEN SPOEDDEBAT aangevraagd over De Tribunalen De Toon. Mevrouw Van der Plas, we weten dat u nieuw bent in Den Haag maar u bent toch niet nieuw in het publieke debat? Dat gejank, gezever en gezanik over RESPECT voor DE TOON van HET FATSOEN horen we al sinds mensenheugenis en het is net zo'n prettig geluid als tinnitus, nagels over het schoolbord of de stem van Chris Aalberts (sorry Chris). U bent een minderwaardig mens nee U bent een minderwaardig mens wat zou Anne Frank hier van vinden en heeft iemand misschien een nóg vromer standpunt dan het lijzige eigenheilige tongklikken van Kaag en haar Magere Mannetjes, die iedereen tot zuiplap mogen fluisteren bij Ron Fresen maar zelf piepend ineenkrimpen als iemand (het volkomen debiele clownsdreigement) TRIBUNAAL in de mond neemt. In Engeland schelden ze elkaar dagelijks uit voor rotte vis en dan drinken ze er lachend een goed glas bier over. In Nederland schelden ze elkaar uit voor rotte vis en daarna organiseren ze een debat om elkaar op gereformeerde toon te beschuldigen dat de ander ze voor rotte vis uitmaakt. GROEI DE FOK OP, stomme kleuterkamer, en kweek een beetje huid als je toch bezig bent. Huilstruiken. (Want het probleem, meneer, dat blijft.)

Tweede Kamer. Huilvacuüm voor ijdeltuiten

Wilders op Tik-Tok. We worden oud