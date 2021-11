Zo irritant, dat gespin en gedraai. We wisten in augustus al dat die "booster" eraan zat te komen omdat men er in Israel al mee begon.. De vraag is ook niet meer "komen we er door vaccinatie eruit" want daar kunnen we inmiddels ook ontkennend op antwoorden. De vraag is ook niet meer "moeten we 2G invoeren" want ook daarin kijken we even over de grens en kunnen we er ook ontkennend op antwoorden:

Gibraltar: 100% gevaccineerd. Alle inpandige kerstactiviteiten worden afgelast. Dus hou je totalitaire 2G maar want we kennen die "tijdelijke" maatregelen zolangzamerhand wel.

