Altijd die minachting over die Belgen. De Koning van België is afgestudeerd ingenieur en was een uitstekend F16-piloot. Die van ons heeft een of andere alfastudie, geschiedenis of zoiets en is Boeing 737-piloot. En die gaat niet zo hard als een F16. Dus. En hij heeft een verdomd lekker intelligent wijf. Dus hoezo minachtend naar de Belgen.