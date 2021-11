Bij de EU hebben ze het altijd heel erg druk met zeggen hoe belangrijk Europese waarden zijn voor de EU. Bijvoorbeeld de Europese waarde transparantie. "De Europese Commissie verwijdert op grote schaal correspondentie, waardoor ook notulen van besloten vergaderingen, rapporten en andere interne documenten verdwijnen en burgers en andere buitenstaanders niet kunnen controleren hoe politieke besluitvorming tot stand is gekomen." Okee okee okee. Niemand is perfect, zeggen wij dan. Maar dit blijkt dus allemaal per ongeluk expres te gebeuren. "Het gebrek aan archivering is een direct gevolg van software die vanaf 2015 onder leiding van toenmalig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in Brussel is geïntroduceerd, zo blijkt uit interne stukken. E-mails en andere documenten worden sindsdien alleen gearchiveerd als ambtenaren in Brussel een apart vinkje zetten voor registratie." Wat dan wel weer leuk is: die interne stukken zijn dan weer niet vernietigd, en vrijgegeven door de EU. En die kunt u dus gewoon zelf lezen (pdf). Het is allemaal ontzettend tegen de regels, dus er zal binnenkort wel weer helemaal niets aan gebeuren en gewoon voor altijd zo doorgaan. Leve Europa. Hoera. Hoera. Hoera.