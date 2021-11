Het is natuurlijk prima dat je ergens een mening over hebt. En dat je aan die mening blijft vasthouden. Maar het is ook wel een beetje sneu als je op een gegeven moment alleen nog met Geenstijl, Urk en Staphorst heel hard blijft strijden tegen een best wel kleine verandering die verder iedereen prima vindt.

Ik vond en vind de aanpak van beroepsklagers als Gario en die KOZP knakworst heel erg irritant. Ze zorgen ervoor dat je meer aversie tegen hen krijgt dan dat je werkelijk naar hun punt luistert.

Maar als we 15 jaar geleden hadden gezegd "laten we alle raciale kenmergen weghalen en die Zwarte Piet flink zwart maken op een manier dat het er echt uitziet alsof ie uit een schoorsteen komt..." Dan hadden we nu een stuk zwartere Piet gehad. En een stuk minder gezeik.

Maar ik ben blij dat we er over een paar jaar vanaf zijn. Met @Pritt Stift, Urk en Staphorst zit je namelijk meestal in het verliezende team.