Shoutout naar de gemeente Amsterdam die zeventien torenhoge windmolens binnen de gemeentegrenzen wil pleuren, maar omdat er nou eenmaal geen ruimte is in Amsterdam, die dingen maar pal voor de bek van de bewoners kwakt. Tevens een shoutout naar al die andere plekken (Montfoort, Oostermoer, Rietvelden, Ronde Venen, Drentse Monden, Apeldoorn, Rivierenland, Utrecht, Berkelland, Marken, Olst-Wijhe, De Meern, Westerwolde, Borne, Gestel, Roodehaan, enz. enz.) waar burgers op vergelijkbare wijze mogen bukken voor de groene lobby. Epidemioloog, oud-huisarts en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin (wie kent het niet) Dick Bijl heeft zich ook eens gebogen over de impact van windturbines en dan met name de bagatelliserende crack waar het RIVM (vooral bekend van: "de kans dat het coronavirus naar Nederland komt is klein") mee op de proppen komt.

Bijl: "In de onderzoeken waar het RIVM zich op baseerde heeft hij veel tekortkomingen opgemerkt. 'De conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten van windturbinegeluid moet daarom worden verworpen', schrijft hij. 'Als je dit soort conclusies baseert op onderzoeken met vragenlijsten, dan moeten die op z’n minst goed zijn uitgevoerd', zegt hij in een toelichting. Daarover is zijn oordeel uitgesproken kritisch. 'Globaal genomen is de kwaliteit slecht tot zeer slecht.' Hij spreekt van een 'ratjetoe'. Zijn eigen bevindingen zijn door vier deskundigen afzonderlijk tegen het licht gehouden in zogeheten peer reviews. Verder is Bijl kritisch over het gebrek aan onafhankelijk onderzoek. Veel studies blijken betaald door overheden of windmolenfabrikanten."

Dat is dus alsof je een studie naar houtstook laat doen en deze studie laat bekostigen door Dik Geurts, DRU en Dovre.

Neem daarbij het vergelijkbare brisante nieuws van een universitair onderzoeker die concludeerde dat het RIVM zich bij rapporten over gezondheidsschade door windturbines liet beïnvloeden door de windindustrie, en, om even terug te keren naar Amsterdam, zo'n vaatdoek van een wethouder (Van Doorninck, GroenLinks) dan blind vaart op die gemanipuleerde RIVM-meuk: "Naar laagfrequent geluid moeten we goed onderzoek doen, maar het laatste RIVM-onderzoek laat zien dat dit niet de gezondheidsschade geeft die wordt beweerd." En hó, het wil niet zeggen dat windturbines per definitie wél schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijl: "Dat was mijn onderzoeksopdracht ook niet. Mijn taak was om te kijken of de door het RIVM getrokken geruststellende conclusies gebaseerd zijn op wetenschappelijk gefundeerde feiten en ik moet vaststellen dat daar onvoldoende grond voor is."

Dikke lul drie bier dus met je RIVM-onderzoek en met je pseudo-rechtvaardiging aan de hand van foprapporten: kappen met al die maffe windpalen bij mensen om de hoek en eerst even gedegen onderzoek doen. NIEUW, onafhankelijk onderzoek dus, niet meer door het RIVM, want die zijn af. En worden die windmolens er tóch doorheen gedrukt, weet u in ieder geval dat uw gemeente u serieus neemt. Maar dan wel op de voorovergebogen manier.

En dan in deze draad: DE NUANCE

Okee dan Gerrit