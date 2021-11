Het is al veel te laat daarvoor. Maar even los daarvan deze zin:



"In de stad is zo'n 30 procent van de woningen in handen van beleggers. In de afgelopen jaren zijn de huurprijzen behoorlijk opgedreven. "



Ten eerste is het ware aantal woningen in de vrije huursector onbekend. Dit omdat veel "beleggers" verhuren aan familie, vrienden en kennissen. Die zijn off the grid. Ten tweede is dit vreselijk misleidend. Gaat dit om 30% van de koopwoningen? Of 30% van de vrije huursectorwoningen waarvan geregistreerd staat wie daadwerkelijk er woont en wie de eigenaar is?



Wat het artikel vergeet te vermelden is dat 52% van alle woningbouw in de stad sociale huurhutjes zijn. Maw afgesloten van de vrije huurmarkt. In de praktijk gezien de grote vraag alleen toegankelijk voor stadsvernieuwers, lieden die uit begeleid wonen komen (de gemeente bezuinigt flink op gekkies zorg) en... statushouders.



Maar anyway als je de helft van de markt afsluit en drijf je de prijs natuurlijk alleen maar op. Tenzij je op Chinese schaal mega woontorens neerpleurt en andere gemeentes als een gek annexeert.



Maar dat gaat dus niet gebeuren. En het probleem meneer, dat blijft.