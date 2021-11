: Dat was min of meer wel wat mij in mijn bezorgcarierre overkomen is. lang verhaal kort. Wat oudere rouw (niet knap, ook niet extreem lelijk), doet in soort kamerjas en duidelijk daaronder naakt open, zit te loenzen, vindt het zielig dat ik helemaal nat geregend ben en vraagt of ik niet een warme kop thee wil met een knipoog, draait een beetje weg van de deur, waarna ik in de woonkamer naast de hal een vent in boxershort beetje grinnikend zie staren naar mij in de deuropening. Ben lekker snel weer door de regen teruggereden. Overigens kan ik een heel boek volschrijven over wat we meemaakten als pizzabezorgers in de 90s. Komt alleen geen porno in voor dus.