Ja hoor. Is zanger Adam Granduciel van The War on Drugs de miljoenste nieuwe Bob Dylan? De T. vindt zijn stem Dylanesque. 'Bob meets Bruce', volgens de Volkskrant. "Duidelijk Dylan, maar dan wel de oude, akoestische Dylan." En ook bij nrc gaat het over Dylan. Dylan Dylan Dylan Dylan. Het is de grootste rockband van het moment, kennelijk, The War on Drugs. En heus, Lost in the Dream was een lekker plaatje; een soort Kurt Vile (die aan de wieg stond van The War on Drugs) maar dan slechter. Prima muziek als je vanuit Eugene, Oregon helemaal Highway 5 naar beneden moet richting San Francisco en je hebt toch geen zak te doen in de auto, en de radio is net niet redneck genoeg om Billy Currington te draaien. Ook helemaal top als u koekjes zit te vreten bij oma, of u zit in de wachtkamer om een tand te trekken, en het nummer I Don't Live Here Anymore komt toevallig voorbij. Het is allemaal zo VLAK. Niet als je alles bij elkaar op de plaat pleurt, maar ieder nummer afzonderlijk is hemeltergend saai. Kan iemand ons misschien uitleggen wat de lol is van The War on Drugs (jij niet Grapperhaus), waarom er al die vergelijkingen met Bob Dylan zijn en waarom je er 44 euro (!) voor zou betalen? Nee, dan de rammende heavy metal van Mastodon, waar u wel effe anderhalf uur voor moet zitten om tot het beste nummer van het nieuwe album te komen: de laatste. Meer nieuwe muziek na de klik, met wat vage troep, maar ook met lekker veel nieuwe metal. Geheel Ed Sheeran-vrij!

Mastodon

They Might Be Giants (weeïge poprock)

Marissa Nadler (Lana del Rey-kloontje)

Wine Lips (punk - Sleazefest wanneer?)

Sam Evian (Amsterdam-Noord koffiehuiscrack)

Semetary (supervage club bangers met een lading LSD)

Joe Bonamassa (was ooit blues, nu is het saai)

Whitechapel (Deathcore, speciaal voor GU)

Archspire (Death Metal, ook speciaal voor GU)

Ghost Bath (Black Metal, ook speciaal voor GU)

Bad Wolves (Heavy Metal, ook een beetje voor GU)