We weten heus wel dat The Lancet vooral vergane glorie zonder ruggengraat is, maar dat vergeten we op momenten dat het uitkomt. Een nieuwe studie (PDF) onder 621 Britse huishoudens concludeert dat van alle 205 bewoners die in contact kwamen met besmette huisgenoten, 38% van de ongevaccineerden ook besmet raakte. Voor volledig gevaccineerden was dit 25%. Ook hebben gevaccineerden volgens de studie een zelfde aantal virusdeeltjes na besmetting.

Ze interpreteren de resultaten als volgt: "Vaccination reduces the risk of delta variant infection and accelerates viral clearance. Nonetheless, fully vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts." De studie vermeldt niet hoeveel procent van de ongevaccineerden natuurlijke immuniteit hadden na eerder herstel, want dat is niet onderzocht.

Volgens deze vrij specifieke studie die je heus niet zo generaliserend op mag schrijven als in de kop van dit topic, kunnen volledig gevaccineerden in hun eigen huishouden het virus dus "efficient" overdragen, zelfs aan volledig gevaccineerde huisgenoten.



Ziekenhuis update: 1021

RIVM +7439

Ook dat nog. Netto-aantallen ipv per 100.000. Verdeling naar leeftijd na breek

Deze statistiek laat dus niet zien dat de vaccins niet werken, maar wel dat na verloop van tijd ook gevaccineerden besmet en ziek kunnen worden. Per leeftijdsgroep is duidelijk te zien dat ongevaccineerden meer risico lopen.