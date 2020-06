Nou wij zijn even zes silo's vol hydroxychloroquine (bekend van tv en geslikt worden door Donald Trump) van een kuchende Flevolander aan het overkopen. Kunt u ondertussen dit ontluisterende verhaal lezen over het grote hydroxychloroquine-is-gevaarlijk-onderzoek in The Lancet, het medisch tijdschrift waarvan de hoofdredacteur de hele dag op Twitter de Britse regering beschuldigt van onverantwoord gedrag. Er lijkt namelijk helemaal niets te kloppen van de data die voor het onderzoek zijn aangeleverd door het mysterieuze bedrijf Surgisphere uit Chicago. Nadat eerdere kritische kanttekeningen over niet-kloppende cijfers door de auteurs met slappe smoesjes als 'we hadden een paar Aziaten per ongeluk bij Australië opgeteld' werden afgewimpeld, heeft The Lancet nu zelf een Expression of Concern (wetenschappelijks voor: 'er klopt geen hout van dit onderzoek') gepubliceerd. Dat is nogal pijnlijk, aangezien het onderzoek door de WHO werd gebruikt als argument om een groot hydroxochloroquine-experiment per direct te staken. Maar voordat u hier full Rob Elens (lees u anders even in over orthomoleculaire geneeskunde) gaat: ook vóór het artikel op 22 mei werd gepubliceerd waren er al ernstige twijfels over het toedienen van hydroxochloroquine. Zoals om geld bedelende wetenschappers dan altijd zeggen: more research is needed!