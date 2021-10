Tsja, ik ben iemand die alle vormen van de doodstraf, uitgevoerd door de overheid, 'cruel and unusual' vind. Beschaafde samenlevingen zouden die straf niet als ultieme straf moeten kunnen opleggen. En je ziet ook nog waartoe het kan leiden, indien klungelig uitgevoerd, zoals in dit geval: stuiptrekkingen en braken.

Dat gezegd hebbende, die Grant was bepaald geen 'lieverdje', maar door zijn etniciteit en die van zijn dodelijke slachtoffer zo plompverloren te benoemen, wordt toch, zonder dat eea duidelijk wordt uitgesproken, een soort van slachtofferschap gesuggereerd, of op zijn minst het 'feit' dat in het omgekeerde geval, een witte dader en een zwart slachtoffer (wat is er overigens gebeurd met de policor newspeak? Had er niet moeten staan: 'Grant, die van kleur is'?), er waarschijnlijk milder gevonnist zou zijn.

Nou ja, ik lees regelmatig dat in de VS zwarten vaker in de gevangenis terechtkomen en slachtoffer zijn van politiegeweld dan 'witten'. En ik geloof zeker dat er gevallen zijn waarin dat volkomen onterecht is, maar verder geldt denk ik ook daar wat hier in Nederland geldt: allochtonen voeren de verkeerde lijstjes aan, en dan, ja, is het niet verbazingwekkend dat ze ook de meerderheid van de gevangenispopulatie vormen.

En ik heb op zich niet veel bezwaar tegen het benoemen van de etniciteit van Grant, en het benoemen van de etniciteit van slachtoffers in het algemeen, maar wel op voorwaarde we dat dan ook doen in het geval van 'daders', en daar niet opeens rookgordijnen gaan optrekken van: ''''''jongeren'''''', of ''de daders, twee Rotterdammers'', etc.

Maar ja, ik zal wel weer beschuldigd worden van het 'bevorderen van stigmatisering' of zoiets.