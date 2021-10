Eindelijk een goed idee van het CDA: geen CDA meer in de Tweede Kamer. Een beetje per ongeluk ontstaan, want de partij kwam met het idee voor een kiesdrempel van drie à vier zetels toen het zelf nog riant op dertien Kamerstoeltjes stond. De verkiezingen daarna stegen de christendemocraten naar negentien stoeltjes, dus zagen ze geen enkele reden om dit voorstel uit het verkiezingsprogramma te schrappen. Nu onderhandelen ze met vijftien zetels, maar in de meest recente peilingen van Maurice blijven daar slechts vijf gammele stoeltjes van over en dat is nog voordat Omtzigt een eigen partij begint. Die door het CDA voorgestelde kiesdrempel kan dus best wel riskant worden voor het CDA. Maar gezegd is gezegd, dus CDA'er Inge van Dijk blijft vandaag desgevraagd vasthouden aan dit mogelijk fatale plan. Leuk natuurlijk dat dit in de toekomst potentieel de nekslag vormt voor Wopke en Hugo, maar voor de rest blijft het een flutplan dat alleen als doel heeft om de posities van de gevestigde partijen te verbeteren en opkomende tegengeluiden in de kiem te smoren. Niet doen dus, al stellen we wel voor dat het CDA bij de volgende verkiezingen bij minder dan vier zetels gewoon de eer aan zichzelf houdt.