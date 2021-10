Ik heb wel zo'n vermoeden hoe het gedaan is: in de code zit natuurlijk ergens een verwijzing naar een site van de overheid, de site die de BSN-nummers (dus ook gelijk persoonlijke data zoals naam en geboortedatum) en de staat van vaccinatie geregistreerd heeft.

Dus dat leid je om naar je eigen server, die ergens encrypted op een PC staat te draaien.

In die eigen server kun je dus zetten wat je wil.

De corona-app zoekt zijn gegevens, en voilá, alles klopt en werkt.

Je moet alleen wel uitdokteren in welk formaat de gegevens terug worden geseind, maar dat kan je uitlezen als je het op de normale manier laat draaien.

Er is dus op een gegeven moment een communicatie met een server, en toevallig is deze keer het niet de server van de overheid.

Zo simpel weer.

En ik ben niet eens een hacker of een ICT-er.