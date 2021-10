We hebben 2000 miljard in de pensioenpot.

Binnenkomende premie 34 miljard / jaar.

Beheerskosten 8 miljard / jaar.

Uitgaande pensioenen 32 miljard / jaar.

Rendement op vermogen 6,5% = 130 miljard / jaar.

Volgend jaar hebben we dus 124 miljard extra = 2124 miljard.

Door 14 jaar niet-indexeren via de rekenrente leugen missen we inmiddels 20% aan koopkracht, want met je pensioen uit 2007 kun je nu veel minder boodschappen, woonlasten en energie kopen.

20% indexatie kost 32 * 0,20 = 6,4 miljard

De inhaal indexatie na 14 jaar niet-indexeren is 0,5 * 14 jaar * 20% * pensioen = 140% van je jaarpensioen. Met een gemiddeld pensioen van 1000 euro bruto per maand is dit 12 * 1000 * 3 miljoen gepensioneerden = 36 miljard eenmalig.

Deze 2 bedragen trekken we af van de eerder berekende winst dit jaar.

124 miljard - 6 miljard indexatie - 36 miljard inhaalindexatie = 82 miljard.

Hebben we volgend jaar een probleem als het gezamelijke pensioenvermogen 'slechts' 2082 miljard is? Dacht het niet! Indexeren dus op 1 jan 2022.

En ook de overheid profiteert mee via de inkomstenbelasting van 37,1%. Die krijgen eenmalig 30 miljard en jaarlijks 2,4 miljard. Welke politieke partij is hier tegen? Geen toch?