Uit het artikel: "Het grote probleem is dat de kloof tussen arm en rijk hier zo groot is geworden. Ook kansarme jongeren willen dure kleren en auto’s, en ze geloven dat de drugshandel de enige manier is om dat te bemachtigen."

Dit is een interessante conclusie.

Want hier gaat het dus al mis. Gezonde mensen willen deze dingen niet als prioriteit. Alleen mensen die zo leeg zijn, zo arm in hun geest, zo uitgeknepen van creativiteit en zo treurig banaal, willen dure auto's en merkkleding. Wat maakt een man die opzichtig een Calvin Klein jas draagt en hard optrekt in zijn audi/BMW of whatever wagen die gangsters nu tof vinden? Een aap met speeltjes. Dat ben je dan.

Het is een uitwas van het op stervende na dood zijnde kapitalisme gekoppeld aan het individu. Dat is het. En natuurlijk heeft migratie daarmee te maken. Een maatschappij met mensen die geen gezamenlijke waardes delen behalve het vergaren van luxe en rijkdom, heeft in feite helemaal niets meer.