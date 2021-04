Een treurig zaak, niet alleen de VK cartoon en de reactie van de hoofdredacteur, maar ook sommige reacties hier..

Een mening mogen hebben is nu juist één van de basis vrijheden waar we in NL trots op moeten zijn, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, echter lijkt menig reaguurder zich niet te beseffen dat dit (voor)recht om een mening te mogen hebben voortvloeit uit de strijd die geleverd is tegen het nazisme.

Dus ja, een dergelijke cartoon is wel degelijk kwetsend, in eerste plaats voor alle 1,2,3 en 4de generatie oorlogsslachtoffers. Dat zijn dus niet enkel medemensen met een Joodse achtergrond (voor wie het wel extra pijnlijk is), maar ook al die anderen die in WWII door het nazi-regime de dood hebben gevonden of op een of ander manier slachtoffer zijn geworden.

In de tweede plaats is het ook kwetsend naar de samenleving als geheel, kennelijk zijn er nog teveel mensen die niet begrijpen dat het tolereren van dit soort cartoons en het vergoeilijken dan wel het weg kijken er van juist de voedingsbasis was voor de excessen van het nazi-regime.

Dan de reactie van de hoofdredacteur.. tja...

Verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie waar je aan het hoofd staat wordt tegenwoordig steeds minder genomen (zie de uitgeholde ministeriële verantwoordelijkheid). Je kan (moet) jezelf afvragen hoe een dergelijke cartoon überhaupt in een krant kan komen, dan schort er intern iets aan de gehele organisatie. Op zich al een reden om je conclusies te trekken.

Een poging om verantwoording af te leggen en enig inzicht te geven in waar het dan aan schort is prima, maar om dan met een 'Pontius Pilatus' reactie een individu onder de bus te gooien en een onderbezette afdeling de schuld in de schoenen te schuiven (wie was daar voor verantwoordelijk?) maakt toch wel duidelijk dat je als hoofdredacteur volstrekt gefaald hebt, voorafgaand en ook in de afhandeling.