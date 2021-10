Het jaar is 2070, dit is te zien aan de achtergrond waar de 'andere bijeffecten' van de vaccins goed zichtbaar: Grote kinderen, of kleine (jong)volwassenen, of beide... we weten het niet want 42 dagen later werd Nederland opgegeten door Lexx.

Op de voorgrond is waarschijnlijk de laatste anekdote uit Nederland te zien: Na bijna 50 jaar is grootdenker L terug in het land en heeft de code van de vrouwelijke selectiemonopolie gekraakt: pauperchocolade EN een jaarvoorraad anticonceptie pillen. Hier nog vrolijk strompelend te zien, denkende de kloof in de maatschappij te dichten door haar kloof met zijn heerschappij te vullen... De holotapes waren te cringe om te kijken, jammer pik.