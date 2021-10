Het is immers geen onbesproken merknaam sinds het permabannen van heilige dyade Alex Jones en Donald Trump. Naar verluidt is dat overigens niet de hoofdreden. Zoals u genoegzaam bekend vallen Instagram, WhatsApp, Oculus en nog 90 (!) andere bedrijven allemaal onder Marks paraplu. En nu staat er altijd "from Facebook" onder Insta en WhatsApp als je de apps opent. Dat heeft altijd op een bescheiden manier dissonant gevoeld, omdat "from" gewoon toch niet helemaal lekker loopt en Facebook bovendien door veel minder mensen gebruikt wordt dan Insta en al helemaal dan WhatsApp.

Kortom, tijd voor een nieuwe naam voor The Facebook. Al vermoeden we dat platform Facebook wel gewoon Facebook blijft heten, maar dat de paraplu een nieuwe naam krijgt. Net als Google > Alphabet. The Verge: "Facebook is planning to change its company name next week to reflect its focus on building the metaverse, according to a source with direct knowledge of the matter. The coming name change, which CEO Mark Zuckerberg plans to talk about at the company’s annual Connect conference on October 28th, but could unveil sooner, is meant to signal the tech giant’s ambition to be known for more than social media and all the ills that entail."

Maar, WAT WORDT DE NIEUWE? Wij hopen The Umbrella Corporation maar dat zal wel weer niet. Suggesties in de comments graag!