Bedragen van boetes bij overtredingen vakantieverhuur

In Amsterdam mag je je huis of een deel van je huis verhuren aan toeristen. Maar daar gelden duidelijke regels voor. Dat is om te voorkomen dat woningen alleen worden verhuurd aan toeristen en niet aan Amsterdammers en om Amsterdam leefbaar te houden. Als je je niet aan verhuur-regels houdt, kun je een forse boete krijgen.

Dit zijn de bedragen:

Verhuren aan toeristen zonder dat u er zelf woont: € 21.750,-.

Leefbaarheidsovertredingen. Zoals verhuren aan teveel mensen, meer nachten verhuren dan is toegestaan of een bewoner die niet zelf in zijn bed & breakfast slaapt als er toeristen zijn: € 11.600,- (dit was €21.750,-).

Administratieve overtredingen. Zoals verhuren zonder vergunning, verhuren zonder dat u op het adres staat ingeschreven, het niet vooraf melden van gasten bij de gemeente of het niet vermelden van uw registratienummer in de advertentie: € 8.700,-.

