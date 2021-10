Beiroet, dat was niet zo heel lang geleden een stad waar je weleens naar toe zou kunnen gaan, toen kwam de klap, en nu is het een stad waar je weleens niet naar toe zou kunnen gaan. Vandaag rollen de lijken door de straten: de islamitische vredesorganisaties Hezbollah en Amal gingen de straat op om te protesteren tegen Tarek Bitar, de rechter die de ontploffing onderzoekt, en dat vond het regeringsleger niet zo leuk. Er vinden straatgevechten plaats, met die dude in het groene shirt in de tweetvideo boven als de coolste gast van het internet. Er zijn er ook een paar die het niet meer kunnen navertellen, zoals de snaak met z'n raketwerper na de klik, en die knakker in de film eronder die kapot is gesloopt door een sniper. Inmiddels zes doden, Reuters is / was LIVE (na de klik), paar mooie foto's hieronder.

Rare plek om te gaan zonnebaden

Gelukkig draagt-ie wel een mondkapje!

Wakker worden Maurits!

Reuters LIVE

Man gestopt met raketwerpen

Deze is er ook mee gestopt