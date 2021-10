Als journalisten zich in het heetst van de strijd begeven dan kunnen ook zij de lul zijn. In het slechtste geval komen ze om. In een minder erg scenario worden ze opgepakt. Hoort allemaal bij het vak. En ga niet lopen zeiken dat dat allemaal niet kan want journalist. Journalisten zijn gewoon mensen met een vak. Net zoals timmermannen, vuilnismannen, brandweergenders, oempiabakkers en dakdekkers. If you can't stand the heat...