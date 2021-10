Wat mij betreft is de weergave van RTL een gemiddelde. Wellicht illustratief om aan te geven hoe de gasprijs voor een consument is opgebouwd.

In mijn geval heb ik een contract afgesloten voor 3 jaar of 4 jaar en dat loopt af in mei 2022. Mijn verbruik is ca 2.500m3 en de gasprijs is Euro 0,188/m3. Hoe pakt dat uit?

Eerste hebben we gewoon p*q = Euro 470,--. Dat wordt dan verhoogd met 21% btw (Euro 98,70) tot Euro 568,70. Dat is exclusief kosten van levering en netwerk. Dat laat ik er even buiten.

De overheid heeft vervolgens de energiebelasting ingevoerd. Die staat voor 2021 op Euro 0,3486/m3 ex 21% btw. Dat komt dus neer op Euro 871,50 + btw (Euro 183,02) = Euro Euro 1.054,52.

Maar de energiebelasting komt niet alleen. Er is er nog een: de heffing voor duurzaamheid. Deze bedraagt voor 2021: Euro 0,0851 ex 21% btw. Dat komt dus neer op Euro 212,75 + btw (Euro 44,68) = Euro 257,43

Samengevat

Gas. Euro 470. + 98,70 = Euro 568,70

Energietax. Euro 871,50 + 183,02 = Euro 1.054,52

Duurzaamheid tax. Euro 212,75 + 44,68 = Euro 257,53

Totaal = Euro 1.880,75

Stel ik zou nu een contract afsluiten bijvoorbeeld via Pricewise of een andere vergelijkbare site gaat de gasprijs voor een jaarcontract naar Euro 0,88/m3. Als ik het goed gezien heb was dit de gunstigste aanbieder en is de genoemde prijs ex btw. Dat zou voor mij dus resulteren in een prijsverschil van Euro 0,692. Omgerekend bij een huidige verbruik van 2.500m3 resulteert dat in extra gaskosten van Euro 1.730,-- ex btw en Euro 363,30 aan extra btw. Dus in totaal Euro 2.093,30. Dat is natuurlijk zonder de energietax en de duurzaamheidstax

Nu zal ik er geen boterham minder om eten. Maar dit is wel even een factor van 368%.

Ik heb de stroom (Kwh) nog niet doorgerekend, maar ik zag uit de simpele tariefsvergekijking al zeer forse verschillen. Bij belangstelling zal ik dat ook even doen