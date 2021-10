Een mooie geste van die Oostenrijkse Britten. Maar noem me Jan de Bouvier, die achtervleugel die wel de witte Honda naam op een zwarte achtergrond handhaaft? Dat klopt uiteraard niet, maar als het in In Your Face Sir Lewis betreft, is ondergetekende al lang en breed in de gloria. Wat me brengt bij het livrei van Alpha Tauri. Dan zou ik me pas echt bescheuren.