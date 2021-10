@Madame Poitiers | 02-10-21 | 15:35:

Ik zie het als positief. Op het gevaar af een en ander al te dramatisch aan te zetten, we zitten met z'n allen in een diep nihilistisch tijdsgewricht. De oude waarden zijn zo goed als verbrokkeld en er komt voorlopig niets voor in de plaats, want dat kost al te veel kracht en al te veel moed. De oude preken waarin met hel en verdoemenis werd gedreigd zijn krachteloos geworden, en de strijdlustige taal vanaf de barricade zet ook al niet meer aan tot de wil om te bouwen aan een betere wereld. We zijn verwend, lusteloos, moe en leeg, klagen alleen maar wat. Zeventig jaar televisie, het is een overgangsfase, van oude, versleten waarden naar het ultieme niets, de grote leegte waarin we nergens meer houvast aan hebben en voor het eerst in de menselijke geschiedenis zelf moeten gaan bouwen, in het volle besef dat we alles zelf bij elkaar liegen, vooral onze waarheden en onze moraal. D66 sprong destijds in de leegte die aan het ontstaan was en maakte zichzelf en de wereld wijs die leegte werkelijk te vullen met iets wezenlijks. Maar de partij heeft niets in handen, nada, en zeker geen kroonjuwelen. Gebakken lucht in plaats van absolute waarheden, daar kom je niet verder mee. En The Woke, zij zijn degenen die met hun absurdisme het licht dat de Verlichting aanstak aan het doven zijn, terwijl ze in de illusie leven eindelijk tot de waarheid door te dringen.

Dat de Waarheid niet gefundeerd kan worden, vluchtig is, betekent niet dat we de Waarheid moeten afwijzen of opnieuw moeten gaan vinden dat er wél een fundament onder ligt. Integendeel. Degenen die de moed hebben om te gaan bouwen moeten nog opstaan. Met losgeslagen, lege, quasi-humanistische prietpraat komen we er niet.