Amsterdam. Progressief-links, helemaal into the climate change, inclusief en divers, alwaar de stemmers op GroenLinks en D66 vanuit hun linkse woke holen exact menen te weten wat goed is voor heel NL. Druk, vol met auto's en intolerant gescheld, moord, doodslag en handgranaten, AK's en handblaffers, "hash, coke en die pil?" gefluister op iedere straathoek. Je buurman is een onbekende, behalve dan dat wat je hoort door de muren van je onbetaalbare appartement, wat je huurt van prins Bril en je dus iedere maand wel heel erg genaaid word. Alles wat buiten de ring van Amsterdam is heet 'de provincie' en daar moet je dan op neerkijken. Dat is bon-ton. Hebben ze van Youp geleerd. De sufferdjes dachten dat hij het meende.

Geweldig. Amsterdam.

Even denken; ik woon 'diep in de Brabantse provincie". In een vrijstaand dijkhuisje. Zwemwater aan de overkant. Bijna geen verkeer. Iedereen zegt hoi en houdoe tegen elkaar. De koeien grazen in de wei en kijken met hun lieve langgewimperde ogen over de windmolen en zonnepaneel vrije weilanden. De lucht is schoon, de mensen zijn vriendelijk en helpen elkaar. Natuur alom aanwezig, in overvloed. Kinderen spelen op straat.

Het is hier zo goed toeven dat in de zomervakantie de camping verderop stampvol zit met Amsterdammers.