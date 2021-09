Aaaaaahhhhhh verdomd jaaa Menno Köhler! Alle pepernootjes nog aan toe, die dikke van 6pack! Tegenwoordig is Menno een Grote Vrolijke Vriendelijke Reus die kindertjes een vrolijke dag probeert te bezorgen; in de weer als dj en met springkussens enzo. Tevens 'was' Menno actief bij de Sinterklaasintocht van Amsterdam, sinds enkele maanden als Hoofd Dittemedat. Die Sinterklaasintocht gaat echter niet door en dat is stiekem maar goed ook, want dat scheelt weer een hoop gedram, gedoe, zeurpieten en ellende, want qua verdeling en polarisatie hebben we momenteel genoeg te schaften met Hugo de Jonge en corona. Enfin, in een emotioneel postje op Facebook wil Menno toch even laten weten dat het niet aan 'het Kaderteam' ligt dat de Amsterdamse intocht niet doorgaat, maar dat er toch vooral problemen zijn met een paar (te) grote egootjes in het bestuur. Nu weten we niet precies van de mijter en de rand, maar gezien de status aparte van Amsterdam in Ons Koninkrijk alsook de vermoeiende recente historie rond het Sinterklaasfeest kunnen we wel raden wat voor een oervervelende types er precies in het bestuur van de Sinterklaasintocht Amsterdam zitten, en we kunnen ook wel raden hoe de sfeer daar is. Beklemmend. "Het bestuur maakt die hele stichting naar de tyfus. Alles gaat naar de kloten. Alleen voor een paar ego's." Sinterklaas, wanneer was dat eigenlijk voor het laatst een kinderfeest? 2013? 2014?