Wielrennen. Je kunt het een sport noemen, maar in feite is het één grote en pijnlijke vorm van vaccinatiedrang. Het is maar goed dat de meeste renners maken zich niet zo druk maken over neveneffecten, want de kans op bijwerkingen ligt bij in de koffer van de hond van je vrouw meegesmokkelde bloeddoping nou eenmaal vaak een stukje boven de door de Gezondheidsraad vastgestelde normen. Maar ja. Mooi om te zien is het wel. Zeker als het WK, de belangrijkste eendaagse wedstrijd van het seizoen, wordt gehouden in Vlaanderen, het belangrijkste eendaagse gebied van het seizoen. Start was vanochtend in Antwerpen. Aankomst op de Sint-Antoniusberg in Leuven. Kijken op Eurosport, NPO1 of Snobza.

UPDATE - Meh. Zilver Van Baarle