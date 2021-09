U weet al dat Max Verstappen achteraan start bij de Grand Prix van Rusland, want hij propt een nieuwe motor in zijn bolide. Max zal dan ook niet het achterste van zijn tong laten zien in de kwalificatie. Desalniettemin is de quali wel het kijken waard, u hebt toch geen zak te doen, en bovendien REGENT het al de hele dag in Sochi. FP3 vanochtend al afgelast. Sochi is een Mercedes-baantje en gek genoeg gaat Valtteri Bottas, die verder helemaal niks kan, er altijd hard. Die heeft op voorhand dus al gewonnen. Voorts gunnen we ieder z'n geluk maar het zou toch wel lekker zijn als de rijdende bowlingbal Lewis Hamilton, tijdens de vorige race op Monza verantwoordelijk voor de smerige eliminatie van Max Verstappen, de boel in Q1 een keertje opvouwt. Hup hup hup iedereen behalve Lewis.

Klein beetje regen maar bij de F2