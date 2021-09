Zojuist maar eens even het filmpje gekeken van Wilders.

-

Het is in ieder geval wel vanuit de echte oppositie, maar bovenal wel inhoudelijk.

Dat Kaag er niet bij is legt ze eenzijdig uit, zoals de laven het ook super hadden gevonden als ze er wel bij was geweest. Het kon, maar ze koos er bewust voor om het niet te doen (reden om wel te gaan was er net zo goed). Mag je als oppositie zeker wat van vinden.

-

Vervolgens is er eigenlijk inhoudelijk niet veel af te dingen aan de -voor NX66/GL/PvdA- wrange feiten die Wilders opdreunt, waarvan hij vindt dat het ook om andere oplossingen vraagt. Dat laatste is pas een mening (Jetten verward feiten en meningen door elkaar).

Bijvoorbeeld standpunt opvang in de regio is overigens ook gewoon een VVD standpunt, of niet Bente?

-

Jettens holle retoriek over de toon was er wel, maar beseffen dat veel van de huidige problemen hun oorsprong hebben in de massa-immigratie doet hij niet. Dat is geen mening maar gewoon logica, namelijk een gevolg van je keuze om veel mensen uit de hele wereld hier te huisvesten. Maar ja logica da's zo niet NX66.

-

Dat mensen Nederlandse militairen helpen om nota bene hun eigen land een beetje leefbaar te maken betekent nog niet dat als het dan niet lukt je dan als land dan ook automatisch maar iedereen van onderdak en een Miele hoeft te voorzien.

Opvang in regio kan prima, er zijn daarnaast zat islamitische heilstaten die ook hadden kunnen zorgen voor een omslag in Afghanistan, door voor een VN vredesmacht te pleiten en een keer echt bij te dragen aan de vrede daar. Veroorzaakt door zogenaamd de verkeerde uitleg van de koran.

Maar nee, een ander mag het doen en dat is dan gelijk ook nog degene die alle gevolgen mag oplossen. Nee Jetten, zo werkt het niet.

Als ik je probeer op te vangen als je valt -waar de rest niets doet en staat te kijken- en het lukt niet, dan ben ik niet de oorzaak dat je valt en hoef ik je daarom ook geen nieuwe broek te geven.

De oorzaak in Afghanistan is een probleem met de niet zo gematigde islam van de Taliban. De zogenaamd andere islam (je weet wel die wel die gematigde) kan daar toch ook iets aan doen?

Daar gaat het om.