Nu we het toch over die huizenmarkt hebben. Makelaar Mosterd en bouwdeskundige Pritt hebben een buitenkansje gevonden op het platteland VOOR NOG GEEN TWEE TON. In de Randstad hebt u daar een parkeergarage zonder elektra voor, of een studentenhok van 7 m2, dus dit is echt kopen zonder kijken. Bovendien: u moet toch thuiswerken, dus waarom niet in helemaal in het hoge noorden? Bovendien zit u vlakbij een windmolentje (stroom) en een datacenter (Google) dus dat scheelt ook weer. Eigen weiland is handig om ommetjes te maken, want in de komende QR-samenleving mag u zonder code geen gebruik meer maken van de publieke ruimte. Klein probleempje. Het aantal bezichtigingen voor dit droomhuis is zo groot dat er een STOP is ingesteld. Zulk een stop is vaak een goor makelaarstruukje om Herman & Zwangere Samantha tot overbieden uit te lokken, dus tuin er niet in. Gewoon blind 180K bieden, en 50 euro voor de keukentafel. KOOP DAN.

Lekker raaigras met bomvol beestjes