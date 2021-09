De vrouw heeft hiervoor gestudeerd en is werkt met dit soort volk. Ja dat vind ik eng. Zij niet. Want zij en haar teamgenoten zijn professionals.

Zij keek het filmpje en ik parafraseer wat ze zegt:

"Dat agenten, desnoods met geweld (dat is niet onlogisch) iemand bij een situatie verwijderen waar hij een directe bedreiging vormt voor omstanders/ agenten /zichzelf; prima en goed. Dat is hun werk.

Dat ze daarna door meppen is volkomen onzin. De man is geen direct gevaar meer en duidelijk niet in de werkelijkheid. Op het moment dat hij niet in de werkelijkheid is (geldt voor dronken mensen bijvoorbeeld, maar ook voor mensen die psychotisch zijn) is containen het beste. Wachten op versterking en dan immobiliseren met ten minste 4 a 5 mensen op een kalme manier. Dit doormeppen, later ook als agent 3 verschijnt op zijn hoofd, draagt niet bij aan een rustige afhandeling en vergroot de kans op een escalatie juist. M.a.w.; de agenten brengen zichzelf, de omstanders en de arrestant daarmee juist in gevaar. Dat zie je ook als hij op een gegeven moment een soort charge uitvoert op één van de agenten. Dat is reactief gedrag.

Vanuit ethisch perspectief zouden we hier dus kunnen spreken van een dikke faal. Dat laat onverlet dat de maatschappij het wellicht heel fijn vind om te zien dat iemand die zo over de scheef gaat, om welke reden dan ook, goed kapotgeslagen word. Dit zijn twee verschillende afwegingen. Professioneel is het in ieder geval niet.

Een rustig gesprek om te de-escaleren is veel beter, gemakkelijker en sneller."

Tot zover de input van vrouwlief, welke ik, daar zij de pro is en ik niet, meteen onderschrijf.

Feitelijk is iets van soortgelijke strekking ook al ongeveer opgemerkt door 1 van de reacties onder de topcomment. bij dat filmpje, van "sandhuijs | 20-09-2021|19:45"