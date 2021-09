We hebben hier de zuidwal liggen. Dat slaapt al 13000 jaar, maar als die ineens wakker wordt, bent u ook niet meer veilig in mijn stadje onder de rivieren. Maar die vulkaan is geen gevaar. Die ligt al heel lang in coma. De Canarische eilanden zijn een ander verhaal. Voorlopig is het een rustig stromende lavarivier. Gewoon eventjes 2 meter naar links of rechts is genoeg, om te voorkomen dat je in het hellevuur omkomt. Maar eigenlijk maakt het niet uit wat we doen. Ooit ontploft er wel een vulkaan ergens op de wereld, en dan is Leiden in last. Dan valt er niks meer op GS te tikken. Ja, het kan wel, maar niemand antwoordt meer. Soms vraag je jezelf af of de Natuur tegen ons praat. En iedereen zal denken dat dit onzin is.