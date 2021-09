Het is niet dat u vandaag een verjaardag moet vieren ofzo, er is geen Formule 1 en u dacht toch niet dat ze zondagmiddag 19-09-2021 na maanden aankutten ineens een doorbraak in de formatie vinden. Dus hup, allemaal lekker voor de televisie hangen voor de eerste topper van het voetbalseizoen: de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord, de nummers twee en drie van de eindstand. PSV maakt heel veel doelpunten, maar Feyenoord heeft een prima verdediging, al hebben we vannacht wel gewoon weer over Mandy Slim gedroomd in plaats van over de inspeelpass van Gernot Trauner. Stijlloze voorspelling: 1-1, óf 2-1 voor PSV. En als u geen voetbalkenner bent, en een of andere lul vraagt u morgen bij de koffieautomaat wat u van de wedstrijd vond, kunt u altijd nog zeggen dat u bent gestopt met voetballen kijken toen Eric Viscaal (de beste Nederlandse voetballer ooit) zijn afscheid aankondigde. PSV-Feyenoord, LIVE op betaaltelevisie.

UPDATE: We hadden het weer eens grandioos fout. 0-4 voor Feyenoord. NUL. VIER.