Dit weekend op Goodwood geen halo's, geen grindbakken en in sommige gevallen niet eens gordels. Geen modepopjes als coureurs op elektrische scooters met een blonde personal assistent immer in de buurt. Geen smetteloze garages waar monteurs in teamkleding op chirurgische wijze de auto tot op de millimeter correct afstellen. Geen hybride milieuvriendelijke minimotoren met een brandstoflimiet. Nee, niets van dat, want dit weekend is het circuit voor echte mannen tijdens Goodwood Revival. Snoeihard scheuren in adembenemend mooie raceklassiekers en daarbij de waarde van soms miljoenen euro's even vergetend als ze met een goede klap overstuur door de eerste bocht driften. Niet omdat de miljoenenbetalende sponsoren dat van ze eisen, maar gewoon omdat het leuk is. Niet voor een berg prijzengeld, maar voor de eer en een sigaar. Gentlemen, start your engines! Dit is jullie weekend!

Kan niet altijd goed gaan...