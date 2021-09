Kaag heeft alleen Rutte vooraf laten weten dat ze zou gaan aftreden. Op voorwaarde dat Rutte niks zou zeggen.

Bijleveld - directe collega en onder dezelfde dreiging van een motie van afkeuring werd niks gezegd. Noch werd Hoekstra geinformeerd.

Dat geeft ook wel aan dat Kaag's aftreden alleen was om haar in "de beeldvorming" als de witte madonna neer te zetten. Haar volstrekte oncollegialiteit jegens Bijleveld en haar bewezen onbetrouwbaarheid jegens Hoekstra tonen nogmaals aan dat zij niet geschikt is voor wat voor politieke functie danook.

Voor zover dat al niet veel eerder in haar loopbaan duidelijk was geworden, trouwens. Mat haar geheime huwelijk met een functionaris van een terroristische organisatie, zelf in een vertrouwensfunctie werkzaam.

Rutte heeft de geheimhouding van het aftreden ook nog geaccepteerd en getolereerd. Om dat later te laten uitlekken. De deconstructie van Kaag kan Rutte niet snel genoeg gaan. Rutte is een geslepen politicus met een in zijn kring bekend temperament. Zijn bloed kookt wanneer hij interactie met Kaag moet hebben, maar zijn politieke antenne geeft hem in hoe daarmee te dealen.

En Kaag mist dat gevoel, ten enen male. Dat wordt ook haar afgang.