Tachtig jaar nadat wij de Duitsers tijdelijk hebben laten winnen omdat het anders zielig was geven die vuige jatmozen eindelijk onze eigendommen terug. Zoals bovenstaande kanonnen. We hebben ze vijf minuutjes kunnen gebruiken en daarna hadden we alleen nog maar joekels van kanonnen in ons broekje. "Twee dagen later bleek dat de kanonnen als oorlogsbuit naar Emden waren gebracht. De Duitsers hebben ze daarna alleen nog als decoratiestukken gebruikt: eerst als oorlogstrofee en later als ornament op de Karl-Von-Müller-Kazerne." En nu, tachtig jaar later, terwijl we nog wachten op een miljoen fietsen, 61.000 kilo goud, een boel kunst en de overhandiging van de FIFA-wereldbeker voor de finale van het WK van 1974, krijgen we als zoethoudertje de kanonnen zurück. De Duitsers zullen gedacht hebben: als we binnenkort besluiten nog een keer gaan, hebben ze inmiddels niks meer aan die kanonnen, want die dingen komen uit 1881. Nou, dat is buiten de deplorabele staat van onze krijgsmacht gerekend, deze veldkanonnen zijn een welkome aanvulling op ons arsenaal. Bedankt Mofrika!