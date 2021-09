volgens mij waren het niet de Groningers die van het gas af wilden maar dat incompetente zooitje luchtfietsers in Den Haag. Naast de gasvelden in Groningen wordt er op meerdere plaatsen in Nederland en op zee gas gewonnen. Maar terwijl de wereld overschakeld van olie/ kolen op het veel schonere aardgas vond onze politiek dat we van een gasproducerend land een gas importerend land moesten worden en als je dan de relatie met de grootste gasexporteur ook nog ondermijnd betaal je nu de hoofdprijs.

Hoe helpen we NL in de vernieling, vraag het de onbenullen van het demissionair kabinet.