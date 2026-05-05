Ook al gecanceld. De kartonnen wc-rol

De SLIMME ROL komt

de kartonnen wc-trol, iets van vroeger

Kijk aan, onze toch al zo fragiele beschaving verliest weer een stuk fundament. Edet stopt met de kartonnen hulsjes aan de binnenkant van een wc-rol. Alles moet kapot in het kader van efficiëntie en duurzaamheid, dus wordt er een 'slimme' variant zonder karton 'uitgerold'. Een zoveelste icoon is ten prooi gevallen aan woke. De breinen achter deze ontwikkeling laten zich raden. Het WEF, de Bilderbergconferentie, Claudia de Breij en Splinter Chabot, wat maakt het ook eigenlijk uit. Ja, er passen meer vellen in een kartonloze rol, maar tegen welke prijs? De sjeu is eruit. Het ooit zo gezellige afvegen verdwijnt en we kunnen er niets tegen doen, enkel slaafs bukken voor de grillen van Big WC-Rol. Uiteraard is het ook een doodssteek voor de sinterklaassurprise, alsof dat feest nog niet genoeg te verduren heeft gehad. RIP!

Mag niet meer.

Tags: toilet, wc-rol, karton
@Zorro | 05-05-26 | 17:30 | 249 reacties

Reaguursels

