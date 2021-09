De term spookrijder is volgens Etymologiebank in de huidige betekenis geattesteerd in 1979, toen de politicus en bestuurder Anne Vondeling omkwam bij een botsing met een spookrijder. Echter gebruikte de Stem de term al in mei 1978, Trouw en De Telegraaf volgden eind 1978. Deze kranten gaan in op de situatie in Duitsland en twee auteurs noemden de term Geisterfahrer, zodat een leenvertaling mogelijk is, maar het woord zelf is ouder: De griezelfilm De spookrijder, over een geestesverschijning, draaide van 1962 tot 1970 in de Nederlandse bioscopen. In 1969 werd de term gebruikt voor het onaangepast rijden bij mist, vooral het voeren van te weinig verlichting.

