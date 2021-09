"Zuivering door vlammen."

Zo heet een boekverbranding in Wokish. Wij hebben allemaal moeten leren hoe dat verderfelijke Derde Rijk probeerde om onwelgevallige literatuur via rituele boekverbrandingen onschadelijk te maken, maar deze "zuivering door vlammen" is exact hetzelfde, tot in detail, ondanks dat het anders wordt benoemd.

www.youtube.com/watch?v=Ly6_C9TB_24

Beware of the Woke. Zij rommelen met de taal, schuiven met betekenissen, gebruiken woorden op ogenschijnlijk dezelfde manier als jij en ik, maar wijzigen dan plots de betekenis zonder dat je er erg in hebt, zonder dat je weet wat er nou precies gebeurde. Je voelt nattigheid, je voelt dat er iets niet klopt, maar je kunt er verdomme je vinger niet op leggen.

"Zuivering door vlammen."

Zo heeft de Kerk tijden lang heksen vervolgd, gefolterd en levend verbrand. Als we niet oppassen, dan gaan we met de Woke-ideologie eenzelfde richting uit. En het trieste is dat de meesten die zich door de magische, hypnotiserende taal laten leiden en laten overreden werkelijk het idee hebben dat ze aan de goede kant van de Geschiedenis staan, en dat dit ritueel een goed, ja zelfs een wenselijk ritueel is.

"Zuivering door vlammen."

De Duitsers die destijds toekeken of zelfs meededen aan de boekverbrandingen dachten óók dat ze aan de goede kant van de Geschiedenis stonden, dat ze er goed aan deden. Met de kennis van nu kunnen we hun gedrag simpelweg veroordelen en uitmaken voor nazi's, voor slechte mensen, voor mensen die niet deugden, maar dan moeten we realistisch zijn en op z'n minst rekening houden met de mogelijkheid dat de Geschiedenis even hard of wellicht nog harder zal oordelen over de wokies die stonden te juichen bij het verbranden van stripboeken.

"Zuivering door vlammen."

Beangstigend.