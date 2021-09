De Heer moet Limburg wel hebben hè? Eerst kregen ze allemaal zo'n grappig taaltje, toen werd Frans Timmermans er geboren, toen kregen ze Helmond als hoofdstad, vervolgens bleek André Rieu best wel verschrikkelijk, daarna bleek er iets grondig mis met de mentaliteit van Tom Dumoulin, vervolgens bleek lang niet alle vlaai even lekker, daarna werd Valkenburg van de kaart geveegd en nu komt Onweer des Doods de laatste restjes bourgondisch leven uit het murw gemepte volk bliksemen. Vandaag Code Geal in Limburg wegens onweer en regenval, morgen pas Code Geel in de rest van het land. Oftewel: heel Nederland mag kijken hoe Limburg van de kaart wordt geveegd. We zijn heel erg blij dat Lilianne Ploumen met haar lekkere zachte G in Den Haag is gesignaleerd, want dan weten we in ieder geval dat zij dit drama overleeft.