In het weekend dat de fans van de Formule 1 zich allemaal netjes aan de regels moesten houden: een losbandig optreden op de stadsfeesten van Zwolle van rapper Rico (van Opgezwolle). Alle bezoekers werden naar voren geroepen en dat resulteerde in een fantastisch feest. Het zorgde voor een dubbel gevoel in Zwolle. Het was een fantastisch optreden van Rico, maar het is niet uit te leggen aan de Formule 1-branche. Dat het optreden van Rico op kritiek kan rekenen, begrijpen de bezoekers wel. "Natuurlijk! De Formule 1-branche is boos, terecht. Je ziet hier mensen geen afstand houden, feest vieren, over elkaar rollen. Ik denk dat Hugo de Jonge in zijn kamertje in een andere realiteit zit", zegt iemand. Een andere bezoeker deelt dat sentiment: "Voor de evenementenbranche is het fantastisch, maar voor de Formule 1 is het krom dat dit feest wél doorgaat." Een inwoner van Zwolle vindt het ook niet uit te leggen dat een optreden wél door mag gaan, en de Formule 1 zich moet houden aan allerlei regels. "Maar ja, die man met die bril hè", zo doelt hij op prins Bernhard jr.