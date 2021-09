Gisteren bleek dat er geen vervolging kan worden ingesteld tegen de bron van de ministerraadnotulen in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat er überhaupt een onderzoek is ingesteld, is een nieuw dieptepunt in onze parlementaire democratie. Breek dat klokkenluidershuis maar af, hef de klokkenluidersregeling maar op. We worden geregeerd met het zwaard en de doofpot.

Dan ben je als kabinet helemaal dood van binnen.

Het kabinet besloot in de ministerraad echt elke fatsoensnorm, wet en grondwet nogmaals helemaal te doorbreken en verder te regeren als dictator door de Kamer niet of gering te informeren. Een politicus of ambtenaar die hierover RTL Nieuws informeerde te degraderen tot een lek, is het demoniseren en criminaliseren van een anonieme volksheld.

Moet je voorstellen dat in de ministerraad een minder ernstig delict plaatsvindt dan tienduizenden gezinnen oplichten en afpersen tot hun laatste cent. Bijvoorbeeld een moord. Gaan we dan ook de persoon vervolgen die de politie belt? Het staatsgeheim van de ministerraad hoort te wijken als iemand kennis heeft van knevelarij op industriële schaal, zodat het delict kan stoppen.

Dit dossier heeft decennia gezinnen helemaal de vernieling in kunnen helpen omdat het Rijk weigerde haar eigen wetten te volgen, weigerde dossiers te verstrekken, weigerde aan de wet openbaarheid van bestuur te voldoen, weigerde uit eigen initiatief conform artikel 68 van de grondwet de Kamer te informeren en weigerde Kamervragen naar eer en geweten te beantwoorden.

De liegende landsadvocaat onder leiding van miljoenenfraudeur en bestuursvoorzitter Frank Oranje slachtte piepende ouders één voor één. De Belastingdienst ontleende aan deze arresten de illusie dat ze goed handelde. Advocaten hebben jarenlang zwaar onderbetaald gevochten om hun recht te halen, iets wat alleen lukte toen de leugens van de staat van binnenuit via de pers ontkracht werden.

De Raad van State bleek geen gerechtelijke instelling die grondig dossiers doornam, maar een loonslaaf van het Rijk die kritiekloos bezwaren afhamerde. Een hofnar. Een ziekelijk ambtenarenclubje dat het knikje naar de beul gaf, dat het goed was. Dat mensen tienduizenden euro's moesten betalen, en hun auto's, baan, huis, relatie, kinderen of leven verloren.

Rutte 3 melde op 15 januari 2021 "We hebben gefaald in de bescherming van de zwakken". Dan zou je toch acht maanden later verwachten dat alles tot de laatste cent is terugbetaald, inclusief rente, boetes, advocaatkosten, materiële en immateriële schade en zo verder. Niets is minder waar, de beerput blijkt iedere maand groter, de vertraging iedere maand langer.

De Belastingdienst zou eigenlijk een paar maanden moeten staken. Gewoon duidelijk maken dat we eerst even de kinderopvangtoeslagaffaire rechttrekken, zodat iedere belastingambtenaar weer de burger recht in de ogen kan kijken, en daarna zetten we pas een stap verder. Net zo lang totdat je als fiscalist weer op een verjaardag durft te zeggen dat je voor de Belastingdienst werkt.

Geachte Hoge Raad en parlement, als jullie enig moreel kompas hebben, gaan jullie de DADERS van de kinderopvangtoeslagaffaire met deze nieuwe informatie alsnog vervolgen. Niet op zoek naar de eenling die naar de pers stapte om de fiscale gehaktmolen te stoppen. We zijn een beschaafd land, waar de boodschapper niet wordt vermoord. Dat gebruik is voorbehouden aan de middeleeuwen.

Sinds Rutte 3 theatraal demissionair werd, zijn er 232 dagen verstreken. Dagen waarin meerdere voormalige regeringspartijen worden buitengesloten van regeringsdeelname. Vroeger ging de CentrumPartij en de PVV in het cordon sanitair, inmiddels ook de PvdA-GroenLinks combinatie, ChristenUnie, FvD en anderen. Het cordon sanitair mist daarom zijn meerderheid en bestaansrecht.

Binnen artikel 1 van onze grondwet mogen we niemand buitensluiten, toch vinden politici zich verheven genoeg niet meer in zee te gaan met miljoenen kiezers die op de 'verkeerde' partij hebben gestemd. Eigenlijk ontneem je die kiezers dan achteraf hun stemrecht. Als er één ding is wat het kinderopvangdossier duidelijk heeft gemaakt: U bent ZELF de verkeerde partij.

Na activistische gerechtelijke uitspraken mogen er miljarden naar klimaatplannen. Extreem veel geld voor een demissionair kabinet, voor een vonnis waarin een politieke keuze werd gemaakt. Het is werkelijk van god los, dat hetzelfde kabinet datzelfde tempo niet weet aan te houden als het om zijn eigen burgers gaat. Dan luister je als kabinet alleen naar de rechter als het je lekker uitkomt.

Het is tijd voor verkiezingen.