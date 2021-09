Ik snap niet zo goed wat je nou feitelijk betoogt of waar je voor pleit. 'Erfelijke' macht, zoals monarchen die vroegah hadden, lijkt me een heel slecht en allang achterhaald verhaal. Dictaturen lijken me ook niet een geweldige oplossing. Dan hou je over, als minst slechte optie, een democratisch model met op vaste momenten vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechtspraak, en een onafhankelijke pers. Godzijdank hebben we dat hier in Nederland.

Dan is het op zich 'logisch' dat de grootste partijen de grootste macht hebben, of zou je Sylvana Simons een kabinet willen laten formeren met haar als MP? En nee, de VVD staat niet 'boven' de andere partijen, maar is wel een soort 'primus inter pares', die op zich de eerste keus moet hebben in het formeren van een coalitie.