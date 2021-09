Zondag is het zover: de Grand Prix van Nederland, de eerste in 36 jaar. Als voorspel gaan we terug naar 1985, lang vervlogen tijden, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig. De zanger van Chef'Special zat nog in de pik van zijn vader, in de F1-Brabham lag de legendarische BMW M12/13 1.5 liter turbomotor die in kwalificatiemodus 1.110 pk uitkotste en Johan Vollenbroek werkte nog bij Shell. Aan de start onder anderen Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost en Nigel Mansell. En, natuurlijk, de Nederlandse 'held' Huub Rothengatter, die deed wat hij in zijn F1-carrière heel vaak deed: niet finishen. We zullen niet verklappen dat Niki Lauda heeft gewonnen, want dan zit u meer dan anderhalf uur voor niets te kijken, maar leuke voorpret is het wel. Wie er in levenden lijve bij was mag ervaringen delen in de comments.