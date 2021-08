Okee het lijkt er op dat we hier zijn nu: Sigrid Kaag wilde de ChristenUnie niet aan tafel omdat ze ongestoord ouderen wil kunnen afleggen en daarom had ze GroenLinks en de PvdA nodig. Maar dat wilden Mark en Wopke niet, dus hebben Karen Ploumen en Jesse Klaver aan de keukentafel van Kaag besloten dat ze de PvdA en GroenLinks moesten fuseren om een formatie over links te forceren. Ploumen wil zich bewijzen als nieuwe Asscher (wat nooit gaat lukken) en Klaver is gehalveerd bij de verkiezingen dus die probeert zijn huid te redden (en hij wil héél graag minister worden). Dus die clubs gingen een weekend inspraakrondjes houden en grote woorden gebruiken en toen kwamen ze als soort van 1 partij naar buiten. Waarna Klaver metéén zijn kinderhandje overspeelde. Waarop Rutte en Hoekstra zeiden: 'LOL! 9 plus 8 zetels is geen 17 zetels dat zijn gewoon nog steeds 7 plus 8 zetels' en Jesse en Lilianne naar buiten lachten. Jesse helemaal huilen natuurlijk. Leuke Rutte-middelvinger naar Kaag en haar keukentafelkonkel, ook. Dus die óók weer over de zeik in wat echt een vechtformatie begint te worden en nou zeggen zij en Wopke (die ontzettende smiecht) dat informateur Hamer het maar weer op moet lossen. Als wij Hamer waren gooiden we het bijltje er bij neer, als ook de knuppel in het hoenderhok. Als ze zichzelf vervolgens maar niet voor de dérde keer benoemt want met haar gaan we de oorlog ook niet winnen. Riep iemand daar MINDERHEIDSKABINET? Pardon: zo'n minderheid natuurlijk. En zo ja, wat zijn de woorden van Karen Ploumen nu nog waard toen ze zei dat GroenLinks en de PvdA óók samen gaan werken als ze niet samen in een regering komen?